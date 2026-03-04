Un episodio con Jorge Valdivia y otro con un vapeador de marihuana: las razones por las que rechazaron a Maite Orsini como familia de acogida

Una serie de incumplimientos, advertencias internas y episodios que generaron preocupación en los equipos profesionales llevaron al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, a suspender el proceso mediante el cual la diputada Maite Orsini buscaba convertirse en familia de acogida de una adolescente de 15 años.

Los antecedentes fueron revelados la noche de este martes por T13, que accedió a correos internos y documentos oficiales donde se detallan las situaciones que terminaron con la decisión de la institución de descartar a la parlamentaria del proceso iniciado en febrero de 2023.

Según los documentos, Orsini manifestó su interés en vincularse con la adolescente luego de coincidir con ella en una actividad institucional. En ese primer encuentro se establecieron condiciones para avanzar en el proceso, como visitas semanales, evaluaciones progresivas del vínculo y coordinación permanente con el equipo psicosocial de la residencia.

Sin embargo, de acuerdo con un correo enviado por la directora del centro al tribunal de familia, los compromisos no se cumplieron desde el inicio: “Se acuerda con la adulta que durante el mes de febrero visitara una vez por semana a la adolescente, y en el mes de marzo se evaluaran dichas instancias con la intención de aumentar las horas y días de visita, sin embargo, dicha evaluación no se pudo llevar a cabo, debido a que en el mes de febrero doña Maite Orsini no se presenta ”.

Tras ese episodio, según los registros revisados, la parlamentaria dejó de realizar visitas presenciales y mantuvo únicamente contacto telefónico con la menor. En un informe enviado al tribunal se indicó que “Doña Maite (Orsini) sólo mantendría contactos directos vía telefónico con (Fabiola), invisibilizando el rol de la dupla psicosocial en este proceso de vinculación”.

Jorge Valdivia y un vapeador de marihuana

Otro de los antecedentes mencionados en los correos dice relación con el retiro de la adolescente desde su establecimiento educacional. Según el reporte enviado a la Dirección Nacional, el retiro debía ser realizado por la diputada, pero finalmente acudió el exfutbolista Jorge Valdivia.

“En coordinación con la dupla de la residencia, se había acordado el retiro de la adolescente del colegio por parte de la diputada, sin embargo, esto no ocurrió y quien acude al colegio fue Jorge Valdivia, de quien no teníamos conocimiento ni nos consta que sea un referente o figura significativa para la adolescente”.

Además, entre los hechos consignados aparece el hallazgo de un vapeador en manos de la adolescente y otra joven al interior de la residencia. Según el reporte interno, “(Las adolescentes) son sorprendidas por la directora y el equipo de profesionales consumiendo THC (marihuana) mediante vaper (…) verbalizando que nadie se lo puede requisar, ya que se lo habría regalado su ‘Tía Maite (Orsini)’”.

Posteriormente, un nuevo correo enviado al tribunal agregó otro antecedente sobre el mismo episodio. “La adolescente (…) confirmaría lo referido por (Fabiola) días atrás en relación a vaper, señalando que efectivamente la ‘Tía Maite Orsini’ les habría entregado el ‘vaporizador de marihuana’ , refiriéndoles que, al momento de ser usado, este no emanaría ningún olor, como tampoco marcaría positivo en caso de aplicación de un test de drogas”.

Según los documentos revisados, estas y otras situaciones —como la entrega de dinero o intentos de retirar a la menor en horarios no autorizados— llevaron a que Mejor Niñez suspendiera el proceso y descartara a Orsini como familia de acogida temporal.

Consultada por T13, la diputada respondió a través de su equipo de comunicaciones: “La diputada ha actuado siempre guiada por el cuidado, el afecto y la protección de la integridad personal de la adolescente, razón por la cual no contribuirá a una exposición pública que pueda afectar su privacidad ni su salud mental y emocional”.