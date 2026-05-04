Fuga en Colo Colo: los cinco ‘pilares‘ de Ortiz que terminan contrato este 2026 / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Fernando Ortiz logró revertir su situación en Colo Colo y marcha líder en todas las competencias. A pesar de no disputar copas internacionales, el equipo albo logró recuperar la regularidad.

Sin embargo, el plantel del “Cacique” podría sufrir cambios con varios futbolistas que terminan sus contratos a final de temporada, con nombres recurrentes en las oncenas del DT argentino.

Según información de ADN Deportes, uno de ellos es Tomás Alarcón, volante que llegó al club en 2025 y que suma 13 partidos. El formado en O´Higgins es un fijo para Ortiz, por lo que podría barajarse su continuidad.

Caso distinto es el de Erick Wiemberg, de poca presencia en el equipo ante la irrupción de Diego Ulloa. Se suma al listado Claudio Aquino, futbolista que desde su llegada como fichaje estelar desde Argentina no ha logrado mostrar su mejor versión.

Lautaro Pastrán ha tenido un irregular rendimiento, alternando titularidad con suplencias. El jugador de 23 años termina su préstamo desde Belgrano, y su pase está evaluado en un millón de dólares.

El último caso es Arturo Vidal, que termina su vínculo con Colo Colo en diciembre de 2026. El “King” es una pieza importante para Ortiz, rotando tanto en la zaga central como el mediocampo.

La dirección deportiva encabezada por Daniel Morón tendrá importantes evaluaciones una vez terminada la temporada, que podría estar marcada por los objetivos que logre el club y su presencia en copas internacionales.