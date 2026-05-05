Este martes, desde las 09:00 horas, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago continuará la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, junto con otros tres exfuncionarios de su círculo cercano, por presuntos delitos de corrupción.

La audiencia inició este lunes, jornada en la que la Fiscalía imputó al exlegislador delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos, presuntamente cometidos durante el ejercicio de su cargo parlamentario y en la administración de su esposa, Cathy Barriga, al frente de la Municipalidad de Maipú.

Según la investigación, Lavín León habría emitido 185 facturas ideológicamente falsas mediante el uso de empresas vinculadas, en un esquema que incluiría el eventual desvío de fondos públicos para fines políticos, entre ellos el financiamiento de campañas electorales, incluida la de su padre, Joaquín Lavín Infante, durante la carrera presidencial de 2021.

“Defraudaron al fisco”

El exlegislador habría rendido a la Cámara de Diputados facturas por sobre $170 millones a nombre de la imprenta MMG, de propiedad de Juan Silva Morales, y de la empresa Modo74, de Felipe Vázquez, ambos imputados dentro de la causa, junto al exasesor de Lavín, Arnaldo Domínguez.

Durante la audiencia de ayer, la fiscal Constanza Encina señaló que “Joaquín Lavín León, concertado con los imputados Arnaldo Domínguez y Felipe Vázquez, defraudaron al fisco a través del desarrollo y uso de la plataforma SocialTazk , de la empresa Modo74, causando un perjuicio al patrimonio público del Congreso Nacional por al menos $177.410.048″.

En la jornada de este martes se espera que el tribunal revise las medidas cautelares para el exdiputado. Desde la parte querellante ya adelantaron que buscarán la prisión preventiva.