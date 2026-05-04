Corte Suprema abre la puerta para anular condena del exalcalde de Rancagua por delitos de corrupción

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En un giro inesperado para uno de los casos de corrupción más mediáticos de la Región de O’Higgins, la Corte Suprema acogió este lunes un recurso de amparo presentado por la defensa del exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy.

La resolución del máximo tribunal ordena tramitar el recurso de nulidad que busca dejar sin efecto la condena de 16 años de cárcel que pesa sobre la exautoridad.

La decisión se centró en un aspecto técnico-procesal que había dejado al exjefe comunal sin vías de apelación. Anteriormente, la Corte de Apelaciones de Rancagua había declarado “inadmisible” el recurso de nulidad de la defensa por considerarlo fuera de plazo.

Sin embargo, el máximo tribunal corrigió este criterio, estableciendo que el cálculo del tiempo para presentar dicha acción debe considerar días corridos y no basarse únicamente en las jornadas de audiencia, como se interpretó inicialmente.

Según el fallo, la decisión anterior vulneró garantías fundamentales, específicamente el derecho al debido proceso.

Es importante aclarar que este fallo no anula la condena de forma inmediata, pero sí abre una puerta que parecía cerrada. Al declarar admisible el recurso, un tribunal superior deberá ahora entrar al fondo de la discusión y revisar los argumentos de la defensa.

Este nuevo escenario judicial podría derivar en tres resultados posibles: La realización de un nuevo juicio oral; Una eventual modificación o rebaja de la pena; Mantener la sentencia original tras una revisión exhaustiva.

Antecedentes del caso

Godoy fue sentenciado en enero de 2026 a una pena de 16 años de cárcel efectiva. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua lo encontró culpable de una serie de delitos cometidos durante su gestión, entre los que destacan:

Cohecho agravado y reiterado.

Fraude al fisco.

Malversación de caudales públicos.

Lavado de activos.

La investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad cifró el fraude en aproximadamente $2.300 millones de pesos, detectando una red operativa que involucraba a empresarios locales y el uso de testaferros para ocultar el origen del dinero.

Por ahora, el exalcalde permanece recluido en el Complejo Penitenciario de Rancagua a la espera de que se retome la tramitación legal que podría cambiar su destino judicial.