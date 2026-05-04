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Joaquín Lavín León es formalizado hoy lunes por presuntos delitos de corrupción

El exdiputado comparece junto a tres excolaboradores en el marco de una investigación en la que la Fiscalía aseguró haber reunido una “batería de pruebas”.

Ruth Cárcamo

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Este lunes, desde las 09:00 horas, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago será formalizado el exdiputado Joaquín Lavín León, junto con otros tres exfuncionarios de su círculo cercano, por presuntos delitos de corrupción.

El caso se enmarca en la investigación por eventuales irregularidades vinculadas a la Municipalidad de Maipú, causa donde también figura como imputada su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga.

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En la audiencia, la Fiscalía Metropolitana Oriente le imputará al exdiputado cargos que incluyen fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento privado y eventual uso indebido de datos del Servel con fines comerciales.

Investigación contra Joaquín Lavín León

Según consignó Mega Investiga, el Ministerio Público ha reunido una “batería de pruebas” que apuntan a un presunto uso irregular de asignaciones parlamentarias, las que habrían sido utilizadas como “caja chica” para gastos no justificados.

Además de Joaquín Lavín León, también serán formalizados Arnaldo Domínguez, exasesor del exparlamentario, Felipe Vázquez, empresario informático, y Juan Silva Morales, diseñador gráfico.

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