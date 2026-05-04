“La gente se puso de pie”: Lucho Miranda marca un hito en Argentina tras llenar histórico teatro

La semana pasada, Lucho Miranda tuvo un destacado paso por Argentina, donde se convirtió en el primer comediante chileno en presentar un espectáculo en solitario en el emblemático Teatro Gran Rex .

“Me siento orgulloso”, expresó el humorista en redes sociales tras su presentación en una de las salas más importantes de Buenos Aires, la que además logró llenar por completo.

Cabe destacar que Lucho Miranda, quien vive con parálisis cerebral, se presentó en Argentina en el marco de su show “Abriendo las manos”, título que alude a su discapacidad, la cual le impide realizar esa acción .

“Me tienen aprecio”

En diálogo con LUN, el comediante expresó que “me fue muy bien, la gente se rió de todos mis chistes y fue genial, una gran experiencia. Todo fue especial y la gente se puso de pie a aplaudir ”.

“Me han dado una recepción increíble, me tienen aprecio. Es el primer país donde actué y me permitió saber que mis chistes no solo funcionan en Chile”, añadió.