Francisco Kaminski y el caso Rey David: los detalles del informe de la PDI por asociación criminal

El denominado caso “Rey David” ha tomado un nuevo giro tras revelarse un informe policial de la PDI que detalla la presunta participación del comunicador Francisco Kaminski en una organización criminal dedicada al lavado de activos y estafas bancarias. Según el documento, Kaminski es sindicado como un “brazo operativo” de la estructura liderada por David Israel, manteniendo una vinculación directa y sostenida en el tiempo.

La fachada empresarial: Automotora Cincar

La investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur y la Brigada Antinarcóticos describe que la banda no operaba como un grupo delictivo común, sino bajo una apariencia de legitimidad empresarial. El centro de las operaciones era la automotora Cincar, la cual funcionaba como fachada para:

Blanqueo de capitales: Vinculados al tráfico de drogas a gran escala, detectándose flujos millonarios hacia redes de cultivo de marihuana.

Vinculados al tráfico de drogas a gran escala, detectándose flujos millonarios hacia redes de cultivo de marihuana. Estafas bancarias: Utilización de personas en situación de vulnerabilidad como testaferros para obtener créditos automotrices e hipotecarios.

Utilización de personas en situación de vulnerabilidad como testaferros para obtener créditos automotrices e hipotecarios. Tecnología delictiva: Empleo de dispositivos electrónicos y fotografías adulteradas para superar sistemas de reconocimiento facial y suplantar identidades ante los bancos.

Las evidencias contra el comunicador

El reporte de la PDI se apoya en interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente. En una de ellas, fechada el 18 de enero de 2025, se acreditaría la confianza entre Kaminski e Israel al discutir bienes patrimoniales y un negocio con un vehículo Audi que registraba antecedentes por robo, lo que indicaría conocimiento de origen ilícito.

Asimismo, otro diálogo del 9 de mayo de 2025 detalla la obtención fraudulenta de dinero mediante la simulación de altas rentas para “reventar” el sistema financiero. El análisis de movimientos bancarios detectó transacciones directas desde Cincar hacia el animador que superan los $10.000.000, reforzando la tesis de su participación en la estructura económica de la banda.

La defensa de Kaminski

Por su parte, el animador ha negado cualquier participación en delitos. Tras un allanamiento a su domicilio, explicó que conoció a Israel a través de un amigo y que este llegó a ser auspiciador de uno de sus programas de televisión. “Tengo una buena relación y le mandé clientes. Le compré solo un auto”, declaró anteriormente, descartando formar parte de la asociación criminal que hoy mantiene a una veintena de imputados en prisión preventiva.