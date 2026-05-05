Corte de luz en Santiago este miércoles 6 de mayo: Enel confirma interrupciones en 9 comunas de la RM
Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados con las interrupciones del servicio en la capital.
Nuevos cortes de luz programados afectarán este miércoles 6 de mayo a distintos sectores de la región Metropolitana. La información fue confirmada por Enel, que detalló interrupciones del suministro eléctrico en nueve comunas de Santiago debido a trabajos técnicos en la red.
Según indicó la compañía en su sitio web, estas suspensiones serán acotadas por sector y no afectarán a la totalidad de cada comuna.
Revisa también:
En ese contexto, la empresa explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que recomendó revisar el detalle por dirección antes de planificar la jornada.
Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este miércoles 6 de mayo
- Lo Barnechea: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Conchalí: desde las 09:30 horas hasta las 17:30 horas.
- Las Condes: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
- La Reina: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Santiago: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
- San Miguel: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.
- Estación Central: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
- San Ramón: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Maipú: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
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