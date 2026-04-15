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Revelan informe de Contraloría por ejecución del plan habitacional del gobierno de Gabriel Boric: habrían sobreprecios y falta de reglas clave

El documento detectó que el Ministerio de Vivienda compró terrenos entre 2022 y 2024 sin cumplir todos los procedimientos exigidos.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / FRANCISCO PAREDES

Un duro informe de la Contraloría General de la República encendió alertas sobre la implementación del Plan de Emergencia Habitacional impulsado durante la administración de Gabriel Boric.

La auditoría, recogida por Meganoticias, apunta a una serie de irregularidades en la compra de terrenos, incluyendo pagos por sobre el valor de referencia, deficiencias administrativas y la ausencia de un reglamento esencial para su ejecución.

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01 de febrero de 2024 / SANTIAGO Conjunto habitacional Las Perdices. Autoridades participan de la ceremonia de entrega de viviendas para 400 familias, que conforman el conjunto habitacional “Las Perdices” de Peñalolén, en el marco del avance del Plan de Emergencia Habitacional. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO / FRANCISCO PAREDES

El documento, que analizó operaciones entre 2022 y 2024, advierte que el Ministerio de Vivienda adquirió suelos sin cumplir plenamente los procedimientos exigidos y, en algunos casos, pagando cifras que duplicaron o incluso triplicaron el precio estimado.

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Todo esto ocurrió sin que se dictara el reglamento que la ley exigía en un plazo de 180 días, herramienta que debía fijar criterios como precios, ubicación y condiciones técnicas.

De acuerdo al citado medio, uno de los puntos más críticos es la distribución de las compras: cerca de 252 hectáreas fueron adquiridas en regiones donde el propio plan indicaba que no era necesario comprar terrenos. En contraste, zonas con alta demanda habitacional registraron avances muy por debajo de lo proyectado.

El informe también cuestiona el uso reiterado de compras por trato directo sin la debida justificación administrativa, práctica que motivó la instrucción de sumarios. A esto se suma un problema estructural: el mismo organismo encargado de tasar los terrenos era el que luego los compraba, sin un control externo independiente.

Otro dato relevante es que, de los terrenos analizados, la mayoría aún no cuenta con proyectos habitacionales asociados, pese a haber sido adquiridos hace más de tres años, lo que contradice el carácter de “emergencia” del plan.

La Contraloría concluye que la ejecución del programa se alejó de los principios de eficiencia y control del gasto público. Ahora, bajo la actual administración, el Ministerio deberá corregir las observaciones en plazos acotados, mientras el informe reabre el debate sobre la gestión de una de las principales políticas habitacionales de los últimos años.

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