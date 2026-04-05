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Ingresan denuncia por Ley Karin contra exministro Carlos Montes

La presentación fue realizada ante la Contraloría por una funcionaria de la Subsecretaría de Vivienda.

Verónica Villalobos

Carlos Montes

Carlos Montes

Santiago

Una denuncia por Ley Karin fue ingresada ante la Contraloría General de la República en contra de Carlos Montes, exministro de Vivienda y Urbanismo, días antes del término del gobierno del Gabriel Boric.

La acción fue presentada por una funcionaria de la Subsecretaría de Vivienda directamente ante el organismo contralor, sin recurrir previamente al ministerio. La denuncia fue recepcionada el 10 de marzo por la División de Función Pública, según informó Fast Check.

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A partir de ello, la Contraloría solicitó un informe con todos los antecedentes del caso, otorgando un plazo de 10 días hábiles para responder, con el objetivo de evaluar adecuadamente la presentación.

Según lo establecido en la normativa vigente, este tipo de denuncias puede ser ingresada directamente ante la Contraloría cuando involucran a autoridades o existen razones fundadas que desaconsejen realizar el proceso dentro del propio servicio.

La denunciante, cuya identidad se mantiene reservada, se desempeña en la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda y, según registros públicos, continúa en funciones. El caso es conocido al interior de la repartición, mientras que la funcionaria indicó que no entregará declaraciones.

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