Guía de regalos para el Día de la Madre en Chile: más de 40 opciones para todos los gustos

Este domingo 10 de mayo, Chile celebra el Día de la Madre, una de las fechas más importantes del año para las familias del país. Eso sí, como cada año, llega una pregunta inevitable: ¿Qué puedo regalar?

A continuación, una selección de opciones para todos los presupuestos y gustos, desde alternativas clásicas hasta ideas más originales.

Ideas de regalos para el Día de la Madre 2026 en Chile: más de 40 opciones

Para las amantes de la belleza

MAC Cosmetics – el pack reúne tres clásicos: encrespador de pestañas, máscara waterproof de larga duración y el icónico labial Velvet Teddy en versión Silky Matte. Una selección pensada para destacar mirada y labios con la calidad de una de las marcas de maquillaje más reconocidas del mundo.

Nutrición Cuerpo y Alma – ofrece un 50% de descuento en su tratamiento de rejuvenecimiento facial con HIFU. Esta tecnología no invasiva actúa en las capas profundas de la piel mediante ultrasonido focalizado de alta intensidad, estimulando la producción de colágeno y elastina para un efecto lifting natural y sin cirugía.

Para las apasionadas por la moda

Levi’s – propone una guía para encontrar el jean ideal según la personalidad de cada mamá: el clásico 501® para las atemporales, Wide Leg y Baggy para las “más atrevidas”, Skinny para las prácticas, Flare para las que siguen tendencias y Dark Denim para las de estilo minimalista. Disponibles en tiendas Levi’s y en levi.cl.

Dr. Martens – La marca inglesa presenta tres de sus modelos más icónicos: la bota 1460, clásica y robusta; el mocasín Adrian, elegante y con carácter; y Lowell, una alternativa contemporánea para el día a día.

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The Line – presenta tres opciones que no fallan. La Nike WMNS Dunk Low es el clásico de siempre: diseño limpio, cómodo y fácil de combinar. La Adidas Superstar II W aporta un toque urbano “que suma carácter a cualquier look”. Y la New Balance 204L, en colores negro, gris, café y blanco, mezcla inspiración retro con un estilo actual, ideal para el día a día. Disponibles en tiendas y en theline.cl.

Dockers – La marca presenta pantalones de calce cómodo y materiales suaves y flexibles, pensados para acompañar desde la rutina laboral hasta momentos más relajados.

Vélez – tiene chaquetas de estructura firme y botas versátiles en cuero trabajado con oficio artesanal. Piezas que ganan carácter con el tiempo. Disponibles en Cenco Alto Las Condes, Cenco Costanera Center, Parque Arauco y en velez.cl.

Para lucir con estilo

Isadora – propone carteras, pañuelos, beauty sets y joyería, cada pieza pensada para adaptarse al ritmo y estilo único de cada mamá. Disponible en todas las tiendas Isadora a lo largo de Chile y en cl.isadoraonline.com.

PDPAOLA – Una colección de charms inspirados en el vínculo madre e hijo, en plata con baño de oro de 18K y circonitas. Desde iniciales hasta símbolos personales, cada pieza se convierte en parte de su historia. Con despacho a todo Chile en pdpaola.com.

OPV – presenta anteojos de sol que combinan tendencia, protección y estilo, con modelos de Versace, Dolce & Gabbana, Jimmy Choo y Swarovski. Siluetas oversize, formas geométricas y detalles refinados para el estilo único de cada mamá.

Todomoda – La línea “oro zirconia” es la protagonista. Según la marca son “accesorios delicados y atemporales con un brillo sutil”. También destacan agendas y cosmetiqueros prácticos y con diseño para acompañar su rutina. Disponible en tiendas y en todomoda.com.

Para brindar y celebrar

La Fête Chocolat – presenta Reine des Reines, una colección de edición limitada de 420 gramos que incluye bombones, dragées de almendra tostada confitada y seis bombones exclusivos rellenos de avellana y lúcuma con cobertura de chocolate leche 34% cacao y blanco 31% cacao.

La Fermentista – proponen regalos 100% naturales y llenos de probióticos: sauerkrauts, kimchis, vinagre de manzana y miel cruda, todo elaborado con ingredientes simples para aprovechar al máximo sus beneficios. Sabores como Púrpura, Verdes Vivos, Beetroots y Kimchi son los favoritos del público. Disponible en lafermentista.cl.

Donnaluna – El cóctel de vino de Donnaluna, con 5,5% de alcohol y bajo en calorías. Disponible en Tinto Rosso, Rossato y Bianco, se adapta a distintos momentos: desde el almuerzo familiar hasta un cierre de día tranquilo.

Livenza – presenta su aperitivo americano de perfil agridulce, herbal y cítrico. Se disfruta como un sour, pero más liviano, perfecto como aperitivo para celebrar el Día de la Madre con frescura y elegancia. Disponible en supermercados Jumbo, Líder, Tottus y Unimarc.

St-Germain – propone un cóctel fácil para celebrar a mamá: 45 ml de St-Germain, 60 ml de espumante brut y 60 ml de agua con gas, servidos en copa con hielo y un gajo de limón.

Para el hogar

Philips – La marca tiene varias opciones con descuento para esta fecha:

Plancha a Vapor Portátil STH5020/20 – Precio oferta: $54.990 (original: $64.990)

– Precio oferta: $54.990 (original: $64.990) Airfryer 6,2 L NA231/00 con tecnología Rapid Air – Precio oferta: $79.990 (original: $99.990)

– Precio oferta: $79.990 (original: $99.990) Horno Freidora de Aire AirOven 12L AI551/07 – Precio oferta: $99.990 (original: $139.990)

– Precio oferta: $99.990 (original: $139.990) Cafetera Espresso automática Serie 1000 EP1224/00 – Precio oferta: $349.990 (original: $439.990)

– Precio oferta: $349.990 (original: $439.990) Cafetera Espresso EP3341 con Sistema Latte Go – Precio oferta: $549.990 (original: $629.990)

– Precio oferta: $549.990 (original: $629.990) Cafetera Espresso EP5547/90 con Sistema Latte – Precio oferta: $749.990 (original: $849.990)

Xiaomi - Desde la firma destacan dos opciones:

Xiaomi Semi-Automatic Espresso Machine - Cafetera de 20 bares con control de temperatura. Incluye vaporizador de alta presión para espumar leche y lograr resultados profesionales en casa.

- Cafetera de 20 bares con control de temperatura. Incluye vaporizador de alta presión para espumar leche y lograr resultados profesionales en casa. Xiaomi Electric Scooter 4 Lite - Scooter plegable que alcanza 25 km/h. Tiene diseño ligero, frenado dual y neumáticos de alta absorción para traslados urbanos rápidos.

CasaIdeas – ofrece una amplia selección para distintos presupuestos: banda exfoliante de silicona ($5.290), abrigo impermeable ($9.490), planner anual con diseño ($10.990), pantufla tipo bota peluda ($10.990), cosmetiquero doble ($13.990), set de arcilla polimérica para hacer accesorios ($14.990) y maxi polerón con bolsillos ($16.990).

Rustic Chic – ofrece muebles a medida. Una alternativa diferente que transforma cualquier espacio del hogar en algo diferente.

Para un momento de calma

Madison – presenta una vela de 300 g de edición especial: Made For Calm, diseñada para regalarle a mamá algo que muchas veces deja en segundo plano. Explican que aroma crea una atmósfera cálida y envolvente, ideal para bajar el ritmo y reconectar con lo esencial.

Adagio Teas – Infusiones seleccionadas especialmente y diseños únicos de tazas. Una opción perfecta para quienes disfrutan del té. Disponible en tiendas Adagio Teas de todo el país y en adagio.cl.

Té Basilur – Ofrece dos líneas ideales para regalar. Specialty Classics reúne seis variedades tradicionales sin aditivos: English Breakfast, English Afternoon, Ceylon Orange Pekoe, Darjeeling, Sencha y Earl Grey. La colección Magic Fruits ofrece cuatro sabores de té negro: Frutilla & Kiwi, Mango & Piña, Frambuesa & Rosa Mosqueta y Cereza Dulce. Disponible en basilur.cl.

Clínica Talus – Gift Cards para regalar bienestar El lugar ofrece Gift Cards canjeables en sesiones de masaje, quiropraxia y packs de varias sesiones, en sus sedes de Providencia y Vitacura. Para una experiencia más completa, también está disponible el Plan Talus Vital para Dos en el Talus SPA del Hotel Casino Talca, que incluye masaje a elección, limpieza facial y sauna. Detalles en regalasalud.cl.

Para la mamá esotérica

Rincón Himalaya – Kits de energía y bienestar desde $5.990. El Kit Mamá Te Quiero incluye inciensos Boho Lavanda y Salvia, bombas de ritual, spray de amor, vela de Palo Santo con Amatista y pulsera de Ónix Verde. También hay opciones de kits de protección energética y limpieza con cuarzo blanco. Disponibles en Mercado Urbano Tobalaba, tienda de Temuco y en rinconhimalaya.cl.

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Para las mamás tech

PlayStation Plus – Para la mamá gamer Para las mamás que disfrutan los videojuegos, los planes de PlayStation Plus dan acceso a un catálogo de más de 400 juegos. Desde US$9,99 al mes.

YouTube Premium – permite ver y escuchar todo el contenido favorito sin interrupciones, con descargas y reproducción en segundo plano. Disponible desde $3.500 CLP/mes (plan Lite) y $5.500 CLP/mes (plan individual).

Google AI Plus – ofrece herramientas de inteligencia artificial para organizar pendientes, crear contenido y optimizar la rutina, además de almacenamiento en la nube. Disponible por $7.500 CLP/mes.

Experiencias para compartir

Qinto en Cenco Costanera – Para quienes quieren celebrar más allá de un regalo, Qinto en Cenco Costanera se inauguró recientemente y ofrece una experiencia gastronómica con ambiente y vistas a la ciudad.

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Disney On Ice – El evento se presenta del 6 al 9 de agosto en el Movistar Arena con ¡Festejemos en Familia!, reuniendo sobre el hielo a Elsa, Anna, Olaf, Mirabel, Bruno y Stitch. Música, acrobacias y magia para toda la familia. Entradas disponibles en PuntoTicket.