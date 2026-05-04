Fuente de soda con 40 años de historia cierra en Santiago: esto es lo que reemplazará al emblemático local

Prosit, la histórica fuente de soda ubicada en Plaza Italia, cerró sus puertas este fin de semana tras más de 40 años de historia. La noticia golpeó a quienes la frecuentaron por años y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Antes de bajar la cortina, la familia Prosit compartió un emotivo mensaje en Instagram. “Hoy nos toca despedirnos de estos rincones que fueron testigos del esfuerzo incansable de quienes entregaron su tiempo y corazón para mantener vivo el Prosit”, escribieron.

También recordaron a sus clientes de siempre: “Nos llevamos en el alma las historias de quienes hoy nos visitan y nos cuentan con emoción cómo venían de niños, de la mano de sus padres, a sentarse en estos mismos lugares”.

El mensaje cerró con una promesa: “Mañana la estética cambiará, pero la Familia Prosit siempre recordará que la verdadera esencia del local fue, es y será su gente”. Según @providencia_historico, el espacio fue vendido.

¿Qué pasará ahora con el local de la histórica fuente de soda?

El espacio como tal no permanecerá cerrado. Según informó la cuenta @losbaresonpatrimonio, en el mismo local donde funcionó Prosit por más de cuatro décadas se instalará un nuevo negocio de micheladas. La misma fuente hizo un guiño a la expasión de la popular franquicia El Rey de las Micheladas.

Varios internaturas lamentaron la noticia. “Nuestro salvador para los que carreteábamos en Bellavista año 92/93”, recordó uno. “Una joya de restaurante y fuente de soda. Ojalá vuelva o se instale otro a la altura”, comentó otra persona.

“Lamentable pérdida para el rubro, se muere la noche y sus locales emblemáticos”, opinó una tercera voz.