Alexis Sánchez, héroe en Sevilla: el récord histórico que batió y lo decisivo de su gol en la pelea de su club por mantenerse en La Liga / Fran Santiago

Alexis Sánchez se transformó este lunes en el nombre más coreado por los hinchas del Sevilla.

Todo luego que, tras ingresar en el entretiempo, fue el héroe del elenco del Nervión tras anotar, a los 50 minutos, el único tanto del partido contra la Real Sociedad.

Gabriel Suazo fue titular en el Sevilla y disputó todo el encuentro, donde el “Niño Maravilla” administró de buena manera una asistencia de Neal Maupay para el 1-0 final contra los vascos.

Con esto, Alexis Sánchez llegó a su cuarto gol por el elenco hispano, convirtiéndose, con 37 años, 4 meses y 15 días, en el jugador extranjero más longevo en anotar en toda la historia del club, según lo consignado por el estadístico Fran Martínez.

El mismo especialista remarcó también la trascendencia de la victoria del Sevilla, pues, según su análisis probabilístico, las chances de descenso del elenco de Sánchez y Suazo bajaron de un 69,74% a un 41,3%.