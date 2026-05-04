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Solo Tabilo saca cuentas alegres: así están ubicados los tenistas chilenos en la actualización del ranking ATP este lunes

El número 1 de Chile es el único del top 5 nacional en mejorar su ubicación en el escalafón planetario.

Carlos Madariaga

Solo Tabilo saca cuentas alegres: así están ubicados los tenistas chilenos en la actualización del ranking ATP este lunes

Solo Tabilo saca cuentas alegres: así están ubicados los tenistas chilenos en la actualización del ranking ATP este lunes / Instagram @atpchallenger

Con el cierre del Masters 1000 de Madrid, este lunes la ATP oficializó la actualización del ranking, donde el imbatible Jannik Sinner sigue afianzándose como el mejor del mundo.

En cuanto a los chilenos, el único nacional que pudo sacar cuentas alegres de las últimas dos semanas es Alejandro Tabilo.

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Más allá de haber quedado fuera en la segunda ronda de Madrid, su título en el Challenger de Aix-en-Provence le permitió dar el salto del puesto 43 al 35, bordeando la chance de ser cabeza de serie en Roland Garros.

A diferencia de “Jano”, todo el resto de los que integran el equipo de Copa Davis sufrió una pérdida importante de lugares.

Cristian Garin cayó 19 puestos hasta salir del top 100, colocándose en el 104, mientras que Tomás Barrios cedió 11 lugares para ubicarse en el 134.

Nicolás Jarry continúa a la baja y ahora está en el lugar 173 del ranking ATP al caer 17 puestos; y Matías Soto perdió 7 puestos, instalándose en el lugar 291.

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