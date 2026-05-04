Recuperan camión y mercadería robada en Conchalí: hay un detenido

Durante la madrugada de este lunes, un procedimiento policial permitió recuperar un camión de carga que había sido sustraído mediante un robo con intimidación y detener a uno de los presuntos involucrados, en un operativo que se extendió entre distintas comunas de la capital.

El hecho se inició cerca de las 05:45 horas en la comuna de Maipú, cuando un conductor que transitaba por la caletera de Américo Vespucio, a la altura de calle El Olivo, fue interceptado por dos vehículos menores. Desde estos descendieron sujetos armados, quienes lo intimidaron y lo obligaron a bajar del camión.

De acuerdo con los antecedentes, los individuos subieron a la víctima a uno de los vehículos utilizados en el delito, trasladándola hasta la comuna de La Cisterna, donde fue abandonada en el sector de Las Brisas. El conductor no presentaba lesiones tras el hecho.

Más tarde, un llamado al nivel de emergencias 133 alertó a Carabineros sobre movimientos sospechosos en un inmueble de la comuna de Conchalí, específicamente en calle Piloto Pardo, donde desconocidos se encontraban descargando un camión.

Con esa información, personal policial llegó al lugar y logró ubicar el vehículo sustraído, concretando además la detención de un hombre adulto que sería parte de la dinámica del delito.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para dar con el resto de los involucrados.