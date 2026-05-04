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La otra cara de la Met Gala 2026: críticas, boicot y tensión política por la imagen de Jeff Bezos

El evento de moda más importante del mundo enfrenta cuestionamientos por su financiamiento.

Nelson Quiroz

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La antesala de la Met Gala 2026 está marcada por una controversia que ha eclipsado incluso a la moda.

A horas de su realización en el Metropolitan Museum of Art en Nueva York, el evento enfrenta críticas, llamados a boicot y una ola de ausencias de alto perfil, todo en torno al rol del magnate Jeff Bezos como financista clave de la cita.

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El fundador de Amazon, junto a su esposa Lauren Sánchez, figura este año como co-chair honorario tras una millonaria donación al Costume Institute, lo que ha generado cuestionamientos dentro y fuera de la industria.

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La participación del empresario, vinculado por críticos a prácticas laborales controvertidas y cuestionado por su relación con Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), detonó campañas en redes sociales y protestas en Nueva York, donde incluso han aparecido carteles llamando a boicotear la gala.

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Sin Meryl...

El impacto ya se refleja en la lista de invitados. En concreto, medios internacionales indican que figuras como Meryl Streep y Zendaya no asistirán este año, en medio de especulaciones sobre un gesto político.

Mientras la primera habría declinado su participación en desacuerdo con el protagonismo de Bezos, la segunda atribuye su ausencia a compromisos profesionales, aunque en redes crecen las dudas. Otros nombres, como Lady Gaga, permanecen en suspenso, alimentando la incertidumbre.

La controversia también alcanzó al ámbito político. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que no participará, rompiendo con una tradición habitual y reforzando el tono crítico hacia el evento. En paralelo, se ha especulado que organizaciones sociales preparan manifestaciones en las inmediaciones del museo, denunciando una desconexión entre el lujo del evento y las desigualdades sociales.

Pese a todo, la gala, que este año gira en torno al código de vestimenta “Fashion is Art”, seguirá adelante bajo la conducción de Anna Wintour, junto a anfitrionas como Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams.

Sin embargo, más allá de los looks y la alfombra roja, la edición 2026 quedará marcada por un debate de fondo: el equilibrio entre arte, poder económico y posicionamientos políticos en uno de los eventos culturales más influyentes del mundo.

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