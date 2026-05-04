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¿Con un chileno en su camino? Tabilo ya conoce su ruta en el Masters 1000 de Roma

El flamante campeón en Aix-en-Provence supo del sorteo del cuadro principal del torneo en el Foro Itálico.

Carlos Madariaga

¿Con un chileno en su camino? Tabilo ya conoce su ruta en el Masters 1000 de Roma

¿Con un chileno en su camino? Tabilo ya conoce su ruta en el Masters 1000 de Roma / Instagram @tabilo97

El mundo del tenis no tiene respiro y tras la disputa del Masters 1000 de Madrid, ahora el circuito principal pondrá foco en Roma, otro torneo de este tipo.

Por ahora, el único chileno que tiene su cupo asegurado en el cuadro principal es Alejandro Tabilo, donde estrenará su flamante título en el Challenger de Aix-en-Provence.

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El actual 35 del mundo quedó a una baja de ser cabeza de serie en el Foro Itálico, por lo que deberá jugar la primera ronda, donde quedó emparejado con un jugador proveniente de la qualy.

Así las cosas, Tabilo podría eventualmente enfrentarse a Cristian Garin o Tomás Barrios en el caso de que alguno de los dos gane su partido de la última ronda de la fase previa este martes.

Si el número 1 de Chile sigue avanzando, será el rival del argentino Francisco Cerúndolo en la segunda ronda de Roma.

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