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Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy lunes 4 de mayo en Santiago

La implementación de esta medida busca evitar y reducir la contaminación ambiental en la capital.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno / KARIN POZOAGENCIAUNO

Este lunes 4 de mayo comienza oficialmente a regir en las calles de la región Metropolitana la restricción vehicular 2026.

La medida, que busca disminuir la contaminación ambiental, fue anunciada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, y es parte del plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) de la capital.

La restricción vehicular se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto, y rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos.

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¿Qué vehículos no pueden circular hoy lunes 4 de mayo en Santiago?

De esta manera, los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy lunes 4 de mayo son:

  • Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 8 y 9.
  • Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9.
  • Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 6, 7, 8 y 9.
  • Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 8 y 9.
  • Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9.
  • Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 6, 7, 8 y 9.

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