Turista chileno muere tras caer a dique en Argentina: su hermano se lanzó al agua para intentar rescatarlo

Un ciudadano chileno de 51 años murió ahogado este domingo en el dique Agua del Toro, en la provincia de Mendoza, Argentina, tras caer al agua mientras realizaba una jornada de pesca junto a familiares.

Según antecedentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 11:30 horas, luego de que la víctima llegara al embalse ubicado en San Rafael a bordo de un vehículo, acompañada por su hermano, un menor de 9 años y otra persona.

El grupo planeaba pasar la mañana pescando, pero cuando el sujeto se dirigió a la zona de los baños, su hermano escuchó un fuerte ruido. Al acercarse, se percató de que su familiar había caído al agua, según consignaron medios argentinos.

Rescate del turista chileno

Ante esto, se lanzó al lago en un intento por rescatarlo. Sin embargo, pese a sus esfuerzos , no logró mantenerlo a flote. Al lugar acudió personal de Bomberos, que desplegó un equipo de buzos tácticos debido a la profundidad del sector.

Luego de las maniobras de inmersión, los rescatistas lograron recuperar el cuerpo sin vida del turista chileno. Las autoridades argentinas realizan diligencias para establecer si la caída fue accidental o si existió algún problema de salud previo.