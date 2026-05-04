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Lluvia en Santiago: emiten aviso por rachas de viento de hasta 60 km/h en 6 regiones de Chile

Este fenómeno afectará a la región Metropolitana y otras localidades del país.

Juan Castillo

Lluvia en Santiago: emiten aviso por rachas de viento de hasta 60 km/h en 6 regiones de Chile

Lluvia en Santiago: emiten aviso por rachas de viento de hasta 60 km/h en 6 regiones de Chile / AgenciaUno

Las lluvias volverán a Santiago durante esta semana, producto de un sistema frontal que avanza desde el sur del país.

Según las proyecciones del tiempo, las precipitaciones comenzarán a caer en la región Metropolitana durante la tarde del miércoles 6 de mayo, y se podrían extender hasta la mañana del jueves 7.

En ese sentido, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por fuertes rachas de viento en 6 regiones del país, incluída la capital.

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Según el aviso de la DMC, las fuertes rachas de viento se registrarán en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Este fenómeno meteorológico se registrará entre este lunes 4 y el miércoles 6 de mayo en distintas zonas del país.

Mientras que en la región Metropolitana, las rachas de viento tendrán lugar durante este lunes y el jueves, las que podrían llegar hasta los 60 km/k.

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