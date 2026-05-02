Tras el Día del Trabajador: ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo en Chile?

Gracias al viernes 1 de mayo, jornada en que se conmemoró el Día del Trabajador, muchas personas tuvieron la oportunidad de tener un fin de semana largo.

Ante ello, la pregunta inevitable que muchos ya se hacen es: ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo en el Chile?

El calendario oficial ya tiene establecidas las fechas clave que podrían permitir a muchas personas tener un fin de semana largo, el cual podrá ser aprovechado para realizar viajes, panoramas o simplemente para descansar.

En esta fecha será el próximo fin de semana largo en el país

De acuerdo al calendario oficial, el próximo fin de semana largo será el jueves 21 de mayo, jornada en que se conmemoran las Glorias Navales. Si bien no genera automáticamente un fin de semana largo, muchas personas podrían tener la posibilidad de tomar un día adicional (el viernes) para así concretar un descanso de cuatro días seguidos.

Tras este, el lunes 29 de junio es el feriado por San Pedro y San Pablo, el cual generará un fin de semana largo de tres días consecutivos de descanso.

A continuación, el listado de todos los feriados que restan del año: