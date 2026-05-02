Tras el Día del Trabajador: ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo en Chile?
Muchos podrían tener varios días consecutivos de descanso durante las próximas semanas. Revisa acá las fechas clave del calendario oficial.
Gracias al viernes 1 de mayo, jornada en que se conmemoró el Día del Trabajador, muchas personas tuvieron la oportunidad de tener un fin de semana largo.
Ante ello, la pregunta inevitable que muchos ya se hacen es: ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo en el Chile?
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El calendario oficial ya tiene establecidas las fechas clave que podrían permitir a muchas personas tener un fin de semana largo, el cual podrá ser aprovechado para realizar viajes, panoramas o simplemente para descansar.
En esta fecha será el próximo fin de semana largo en el país
De acuerdo al calendario oficial, el próximo fin de semana largo será el jueves 21 de mayo, jornada en que se conmemoran las Glorias Navales. Si bien no genera automáticamente un fin de semana largo, muchas personas podrían tener la posibilidad de tomar un día adicional (el viernes) para así concretar un descanso de cuatro días seguidos.
Tras este, el lunes 29 de junio es el feriado por San Pedro y San Pablo, el cual generará un fin de semana largo de tres días consecutivos de descanso.
A continuación, el listado de todos los feriados que restan del año:
- Jueves 21 de mayo: Glorias Navales
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable)
- Sábado 19 de septiembre: Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)
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