Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 4 de mayo, y quién transmite?

Hoy, lunes 4 de mayo, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla tres partidos.

Uno de estos encuentros forman parte de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga y otros dos darán cierre a la décima jornada de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 4 de mayo arrancará a las 18:00 horas, en el Bicentenario Lucio Fariña, lugar en que San Luis de Quillota jugará ante Unión San Felipe, con arbitraje de Nicolás Pozo y transmisión transmisión de TNT Sports Premium.

Tras ello, a las 20:30 horas, San Marcos de Arica jugará ante Deportes Recoleta en el Carlos Dittborn. Francisco Soriano será el juez del encuentro, que será transmisión en la plataforma HBO Max.

Copa de la Liga

El único juego del día se desarrollará a partir de las 20:30 horas, en el Ester Roa Rebolledo, lugar en que Deportes Concepción jugará ante Huachipato, con arbitraje de Matías Assadi y transmisión transmisión de TNT Sports Premium.