;

VIDEOS. O’Higgins se beneficia de la positiva racha goleadora de uno de sus refuerzos para seguir líder de su grupo en la Copa de la Liga

El elenco de Rancagua rescató un empate ante Deportes Limache que los mantiene con chances de avanzar a semifinales.

Carlos Madariaga

O’Higgins se beneficia de la positiva racha goleadora de uno de sus refuerzos para seguir líder de su grupo en la Copa de la Liga

O’Higgins se beneficia de la positiva racha goleadora de uno de sus refuerzos para seguir líder de su grupo en la Copa de la Liga / MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

O’Higgins es el equipo que más partidos acumula en lo que va de la temporada 2026, considerando su actividad tanto a nivel nacional como internacional.

Los celestes tienen el mérito de no solo estar batallando por meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana, sino que además están cuartos en la Liga de Primera.

Revisa también:

ADN

A eso se suma también su lucha en la Copa de la Liga, donde se mantienen como punteros del grupo luego de una intensa visita en Quillota a Deportes Limache.

El “Tomate Mecánico” comenzó ganando con el tanto de Carlos Morales al minuto 50, con la particularidad que había entrado a la cancha recién en el arranque del segundo tiempo.

Sin embargo, O’Higgins logró empatar al minuto 77 con una arremetida en área chica de Thiago Vecino, que tras un inicio dubitativo ha comenzado a dar con el arco rival, al punto de completar su cuarto gol en los últimos cuatro juegos con los celestes.

Con el 1-1 final, los de Rancagua siguen como punteros del grupo C con 8 unidades, sacándole dos de ventaja a Deportes Limache a falta de dos fechas para el final.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad