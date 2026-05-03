O’Higgins se beneficia de la positiva racha goleadora de uno de sus refuerzos para seguir líder de su grupo en la Copa de la Liga / MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

O’Higgins es el equipo que más partidos acumula en lo que va de la temporada 2026, considerando su actividad tanto a nivel nacional como internacional.

Los celestes tienen el mérito de no solo estar batallando por meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana, sino que además están cuartos en la Liga de Primera.

A eso se suma también su lucha en la Copa de la Liga, donde se mantienen como punteros del grupo luego de una intensa visita en Quillota a Deportes Limache.

El “Tomate Mecánico” comenzó ganando con el tanto de Carlos Morales al minuto 50, con la particularidad que había entrado a la cancha recién en el arranque del segundo tiempo.

🔴⚫⚽ Se abrió la cuenta



Carlos Morales convirtió el primer tanto en el inicio del segundo tiempo entre Deportes Limache y O'Higgins, en la #CopaDeLaLiga2026.



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Sin embargo, O’Higgins logró empatar al minuto 77 con una arremetida en área chica de Thiago Vecino, que tras un inicio dubitativo ha comenzado a dar con el arco rival, al punto de completar su cuarto gol en los últimos cuatro juegos con los celestes.

Con el 1-1 final, los de Rancagua siguen como punteros del grupo C con 8 unidades, sacándole dos de ventaja a Deportes Limache a falta de dos fechas para el final.