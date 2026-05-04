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VIDEO. Tragedia en show de “monster trucks” en Colombia: tres muertos, entre ellos un menor, y decenas de heridos

El conductor de uno de los vehículos perdió el control y embistió al público durante el espectáculo en Popayán.

Cristóbal Álvarez

Tragedia en show de “monster trucks” en Colombia: tres muertos, entre ellos un menor, y decenas de heridos

Durante este domingo, un accidente en un evento de “monster trucks” en la ciudad de Popayán, Colombia, dejó al menos tres personas fallecidas —incluido un menor de edad— y 38 heridos, según el balance preliminar de las autoridades.

El hecho ocurrió en el sector de Boulevard Rose, donde uno de los vehículos de gran tamaño perdió el control en plena exhibición e impactó contra una zona donde se encontraba el público, generando escenas de pánico entre los asistentes.

El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Muñoz Bravo, se refirió a la emergencia y lamentó lo ocurrido. “Nos duele profundamente el accidente ocurrido en el sector de Boulevard Rose que deja, de manera preliminar, más de 38 personas heridas y tres fallecidos”, señaló la autoridad comunal.

En paralelo, el jefe comunal confirmó que se abrió una investigación para determinar las causas del incidente, indicando que los hechos deben ser esclarecidos “con total responsabilidad y transparencia”.

Desde la Secretaría de Salud informaron que los equipos médicos priorizaron la atención de los lesionados, varios de los cuales fueron trasladados a distintos recintos asistenciales de la zona, mientras continúan las labores de emergencia.

Por ahora, las autoridades mantienen el número de víctimas como preliminar, a la espera de nuevos antecedentes que permitan establecer con precisión las responsabilidades y condiciones en que se desarrollaba el evento.

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