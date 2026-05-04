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Con destructores, aviones y 15.000 soldados: Estados Unidos escoltará desde este lunes a barcos atrapados en Ormuz

El presidente Donald Trump afirmó que la medida busca que las embarcaciones puedan continuar “con sus negocios libre y eficazmente”.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que la Marina de Estados Unidos escoltará barcos que han quedado atrapados en el estrecho de Ormuz debido al bloqueo impuesto por Irán.

Mediante su plataforma Truth Social, el mandatario aseguró que “países de todo el mundo” le solicitaron esta medida, “casi todos los cuales no están implicados en la disputa actual en Oriente Próximo”, añadió.

“Por el bien de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, hemos dicho a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías navegables restringidas, para que puedan continuar con sus negocios libre y eficazmente”, agregó en su red social.

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“Comenzará este lunes”

En esa línea, Donald Trump detalló que la medida, denominada Proyecto Libertad, “comenzará este lunes por la mañana, hora de Oriente Medio”.

“Soy plenamente consciente de que mis representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con el país de Irán, y de que estas conversaciones podrían conducir a algo muy positivo para todos”, agregó.

En un comunicado del Mando Central, distribuido por redes sociales, se señala que el Pentágono aportará a esta misión “destructores dotados con misiles guiados, más de un centenar de aviones desde aire y tierra, plataformas no tripuladas de multidominio y 15.000 soldados”,

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