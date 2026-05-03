Cobreloa vence en polémico encuentro a Deportes Antofagasta para tomar el liderato de la Primera B / JUAN RIQUELME MIERES

Este domingo, la Primera B concentró sus miradas en el Zorros del Desierto, donde Cobreloa y Deportes Antofagasta se enfrentaban con tal de intentar superar a Deportes Puerto Montt.

En Calama, el arbitraje de Francisco Gaggero quedó bajo la lupa ante las primeras jugadas del encuentro.

Todo comenzó al minuto de juego, cuando Bastián Tapia tocó el balón con la mano, cuestión que fue sancionada como penal y que Cristián Insaurralde no dilapidó al rematar desde los 12 pasos al minuto 3.

Deportes Antofagasta reaccionó rápidamente y tres minutos más tarde, Matías Gallegos parecía conectar de cabeza el empate, pero Diego Tapia manoteó el balón, aparentemente desde la línea, para evitar el gol, secuencia que tampoco queda clara en la reiteración (chequeo que no sirve en la Primera B, pues no hay VAR).

En el cierre del primer lapso, los “pumas” reclamaron una mano de Cristián Insaurralde en área loína, pero que fue desestimada por Gaggero.

Ajenos a todas estas polémicas, Cobreloa logró pavimentar el 2-0 con la arremetida de Matías Sandoval a los 60 minutos.

Con este resultado, los naranjas son los punteros de la Primera B con 21 puntos, sacándole dos de ventaja a Deportes Puerto Montt y este lunes puede tener un nuevo escolta, San Marcos de Arica, si los “Bravos del Morro” vencen a Deportes Recoleta.