“No empaña lo deportivo”: Azul Azul se desmarca del allanamiento de la PDI al Centro Deportivo Azul / Matías Zurita

Este lunes, el Centro Deportivo Azul estuvo en el foco de la noticia a nivel judicial, pues funcionarios de la PDI llegaron a allanar el recinto deportivo.

Esto en el marco de la investigación que involucra al expresidente de Azul Azul, Michael Clark, y que también llevó a la visita de la policía al domicilio del otrora mandamás del club, por el caso Sartor.

Según información de ADN Deportes, a lo largo de las tres horas que permanecieron en el recinto de La Cisterna, la PDI incautó 10 computadores de los equipos de administración, contabiilidad, finanzas, recursos humanos y secretaría de gerencia, además de los de algunos gerentes.

Además, pesquisaron algunos papeles “sospechosos” desde el 2019 hasta la fecha y que pueden tener relación con el rol de Michael Clark.

En Azul Azul, eso sí, salieron a poner paños fríos ante la situación. “Son cuestiones separadas. Michael Clark no tiene cargo directivo en el club. Lo que se habla en esta sociedad anónima son cosas que dicen relación con Azul Azul (...) Clark eventualmente hará declaraciones. Como club, tenemos el deber de cumplir con las resoluciones judiciales y aclarar lo que esté a nuestro alcance”, explicó el abogado del club, Jorge Arredondo.

“Tenemos que seguir enfocándonos en la sociedad anónima que somos. Esto no empaña lo deportivo, la administración seguirá tomando las decisiones para que esas actividades se hagan de correcta forma”, resaltó el personero, desestimando también que el allanamiento producido también a las oficinas de Romántico Viajero SpA, empresa con la que José Ramón Correa compró las acciones de los Schapira para convertirse en director del club, tenga también influencia en Azul Azul.

“Hemos estado abogados a colaborar con la PDI. Estoy en representación de Azul Azul, eventualmente José Ramón hablará a título personal. Entendemos que son cuestiones separadas”, cerró Jorge Arredondo.