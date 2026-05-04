Tragedia en Colombia: piloto de Monster Truck pierde el control y atropella al público en pleno evento

Colombia vivió un trágico momento la tarde del pasado domingo ocurrido en un espectáculo de “camiones monstruo” en la ciudad de Popayán. El vehículo se precipitó hacia la multitud tras una maniobra.

La piloto del camión perdió el control de la maquina, y según informó el comandante de la policía local Julián Castañeda, se debió a una “falla mecánica en los frenos” que no le permitió frenar.

Este incidente dejó 38 heridos y tres fallecidos, entre ellos un menor de edad de 10 años que murió en el lugar. Según detalló Castañeda en conversación con La Tercera, el evento era de carácter “privado”.

La conductora también se encuentra bajo supervisión médica tras presentar lesiones, y se está llevando a cabo un proceso de investigación para identificar las causas y posibles responsables.