;

Esta “superfruta” rica en antioxidantes ayuda a prevenir las infecciones urinarias en mujeres

Especialistas recomiendan incorporarlo en formato de jugo 100% para aprovechar sus beneficios.

Javiera Rivera

A photo of a glass filled with dark red cherry juice

A photo of a glass filled with dark red cherry juice / Dragos Ciobanu / 500px

Pequeños, rojos y de sabor ligeramente ácido, esta “superfruta” se han convertido en una de las más estudiadas por sus beneficios para la salud, especialmente en la prevención de infecciones urinarias en mujeres.

Diversas investigaciones respaldadas por entidades como la Universidad de Harvard, han identificado que los cranberries o arándanos rojos contienen compuestos antioxidantes clave, como polifenoles, flavonoides y proantocianidinas tipo A.

Estos últimos son especialmente relevantes, ya que ayudan a impedir que ciertas bacterias se adhieran a las paredes del tracto urinario, lo que contribuye a reducir el riesgo de infecciones.

Revisa también

ADN

Además de este efecto, los cranberries aportan beneficios a nivel general, al ayudar a combatir el daño celular causado por los radicales libres y apoyar la salud digestiva.

Desde el punto de vista nutricional, destacan por ser naturalmente bajos en grasa, sodio y colesterol, y por su aporte de fibra.

En cuanto a su consumo, especialistas recomiendan optar por jugo 100% cranberry, evitando versiones con alto contenido de azúcar, en porciones de entre 200 y 250 mililitros diarios. También pueden ingerirse deshidratados, en cantidades aproximadas de 30 a 40 gramos al día.

ADN

Gina Pricope

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad