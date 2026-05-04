Esta “superfruta” rica en antioxidantes ayuda a prevenir las infecciones urinarias en mujeres

Pequeños, rojos y de sabor ligeramente ácido, esta “superfruta” se han convertido en una de las más estudiadas por sus beneficios para la salud, especialmente en la prevención de infecciones urinarias en mujeres.

Diversas investigaciones respaldadas por entidades como la Universidad de Harvard, han identificado que los cranberries o arándanos rojos contienen compuestos antioxidantes clave, como polifenoles, flavonoides y proantocianidinas tipo A.

Estos últimos son especialmente relevantes, ya que ayudan a impedir que ciertas bacterias se adhieran a las paredes del tracto urinario, lo que contribuye a reducir el riesgo de infecciones.

Además de este efecto, los cranberries aportan beneficios a nivel general, al ayudar a combatir el daño celular causado por los radicales libres y apoyar la salud digestiva.

Desde el punto de vista nutricional, destacan por ser naturalmente bajos en grasa, sodio y colesterol, y por su aporte de fibra.

En cuanto a su consumo, especialistas recomiendan optar por jugo 100% cranberry, evitando versiones con alto contenido de azúcar, en porciones de entre 200 y 250 mililitros diarios. También pueden ingerirse deshidratados, en cantidades aproximadas de 30 a 40 gramos al día.