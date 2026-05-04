Excarabinero mata a un sujeto que intentó robarle el vehículo mientras trabajaba como conductor de aplicación: hay una mujer detenida

Un violento intento de robo de vehículo terminó con un delincuente fallecido el pasado 1 de mayo en la comuna de Maipú. El incidente involucró a un exsuboficial mayor de Carabineros de 58 años, quien actualmente se desempeña como conductor de una aplicación de transporte de pasajeros.

El suceso ocurrió en la intersección de las calles Nueva San Martín con Valle de los Reyes, cuando una pareja compuesta por un hombre y una mujer abordó el automóvil fingiendo ser pasajeros.

Una vez en el asiento trasero, los sujetos intimidaron al conductor utilizando armas blancas y de fuego, procediendo a agredirlo físicamente en las manos, la cabeza y el cuello para sustraerle el móvil.

Legítima defensa y detención

Ante la agresión, el expolicía utilizó su arma particular, la cual se encuentra legalmente inscrita, y efectuó tres disparos contra el asaltante.

El sujeto logró desplazarse aproximadamente 20 metros antes de caer fallecido en la vía pública. Su acompañante huyó del lugar, pero dejó olvidado su teléfono celular al interior del vehículo.

Gracias a este indicio, personal del OS9 de Carabineros logró identificar y localizar a la mujer horas más tarde. La detenida, que posee antecedentes previos por hurto, amenazas y estafa, fue formalizada por el Ministerio Público y quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.