¿Viene Jamiroquai a Chile? Los rumores que apuntan a un posible show en 2026 / Rob Ball

La temporada 2026 de los conciertos en nuestro país sigue agarrando fuerza y en las últimas horas se ha comenzado a gestionar la llegada a Chile de una de las bandas más influyentes del funk y jazz, nos referimos a Jamiroquai.

Según información revelada por La Tercera, la banda británica, liderada por Jay Kay regresaría a nuestro país tras ocho años. Su último show fue su paso por el Festival de Viña del Mar donde presentaron su disco Automaton.

Septiembre, la fecha tentativa para el regreso de Jamiroquai a Chile

La fecha elegida por los intérpretes de Virtual Insanity y Cosmic Girl sería, tentativamente, el martes 15 de septiembre, esto está sujeto a su participación en el festival Rock in Rio que está programado para el 11 del mismo mes.

El lugar escogido para el recital, según informó La Tercera, el Claro Arena, sería una de las alternativas para el regreso de Jamiroquai al país. El recinto de Universidad Católica recibiría así su sexto recital desde su inauguración.