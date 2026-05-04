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Pamela Díaz rompe el silencio tras filtración de fotografía con Felipe Kast: “Estoy haciendo una teleserie...”

Esta mañana la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, difundió una imagen de la animadora junto al político.

Sebastián Escares

Pamela Díaz rompe el silencio tras filtración de fotografía con Felipe Kast: “Estoy haciendo una teleserie...”

Esta mañana, el mundo de la farándula quedó en shock, luego de que se filtrara una fotografía de Pamela Díaz compartiendo junto a Felipe Kast.

Cabe recordar que diversos espacios de espectáculos rumoreó sobre el presunto quiebre amoroso entre la animadora y el político. “Confirmamos que el noviazgo de Pamela Díaz y Felipe Kast ha concluido de manera definitiva”, afirmó el periodista Sergio Rojas hace un tiempo atrás.

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No obstante, todos esos rumores parecen evaporarse, luego de que la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, filtró una imagen en la que se ve a Díaz junto a Kast.

“Pamela Díaz con Felipe Kast al regreso de su viaje a China”, fueron las palabras de la comunicadora junto a una postal de ambos.

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¿Qué dijo Pamela Díaz?

En medio del programa Mañana te cuento, la animadora fue interrogada sobre la filtración de la imagen en la que se le ve junto al excandidato presidencial.

En primera instancia, Díaz respondió: “Estoy haciendo una teleserie vertical”, contó entre risas e irónicamente. Tras ello, señaló: “No soy yo... es una doble, yo estaba en China. Por Dios”.

Más adelante, la “Fiera” optó por cambiar de tema y el foco de la conversación y comenzó a contar detalles de su reciente viaje al continente asiático.

De tal manera, Pamela Díaz no confirmó ni desmintió nada y su vínculo con Felipe Kast continúa siendo una incertidumbre.

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