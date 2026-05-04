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Encuentran con vida a joven que desapareció mientras practicaba kayak en Freirina

El hombre de 33 años había sido reportado como desaparecido tras un accidente en Chañaral de Aceituno y fue hallado en la Isla Chañaral, siendo trasladado a un recinto asistencial para evaluación médica.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno / Rodrigo Fuica

Durante este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó el hallazgo con vida de un hombre de 33 años que se mantenía desaparecido en la comuna de Freirina, en la región de Atacama, tras un accidente mientras practicaba kayak.

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Según detalló el organismo, el hecho se originó en el sector de Chañaral de Aceituno, donde el deportista sufrió un incidente por causas que aún son materia de investigación. A raíz de esto, fue reportado como desaparecido durante la jornada del domingo, lo que activó un operativo de búsqueda en la zona.

Las labores de rastreo se extendieron por varias horas e involucraron a distintas instituciones de emergencia. Finalmente, durante la mañana de este lunes, el hombre fue ubicado en la Isla Chañaral.

Tras su hallazgo, el afectado fue trasladado hasta la posta rural de Carrizalillo para ser sometido a una evaluación médica y constatar su estado de salud.

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