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Diputado Venegas (PS) acusa “anticampaña” contra Bachelet en la ONU y pide investigar a funcionarios de Cancillería

El parlamentario ofició a Cancillería por funcionarios que habrían firmado una carta contra la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

Juan Castillo

Paulina García

Agencia Uno

Agencia Uno

El diputado del Partido Socialista Nelson Venegas solicitó oficiar al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, para que explique la actuación de funcionarios de Cancillería que habrían suscrito un comunicado contra la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

La controversia surge luego de que Chile retirara oficialmente su apoyo a la postulación de la expresidenta el 24 de marzo, tras una candidatura que había sido presentada formalmente el 2 de febrero por los gobiernos de Chile, Brasil y México.

Desde entonces, México y Brasil mantuvieron el respaldo a Bachelet, mientras el Gobierno chileno optó por no respaldar ninguna candidatura.

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Según el oficio, el comunicado fue firmado por tres funcionarios de Cancillería: Cristián Sanhueza Carvajal, Cristián Jara Brito y Francisco Devia Aldunate. En el texto, habrían expresado su rechazo a la postulación de Bachelet y afirmado que la candidatura nació como una iniciativa del Grupo de Puebla.

Venegas cuestionó duramente esa versión. “Ellos presentaron una carta señalando que Michelle Bachelet era perteneciente al Grupo de Puebla, siendo que esto es absolutamente falso”, sostuvo el parlamentario.

Además, acusó que esa acción contradice la postura oficial del Gobierno de José Antonio Kast, que —según dijo— no haría campaña a favor ni en contra.

El diputado apuntó especialmente a Devia, ministro consejero y jefe del Departamento Político de la Embajada de Chile en España. A su juicio, el funcionario debía pedir autorización antes de suscribir una comunicación de ese tipo.

Corresponde una sanción, un sumario, y, en el caso de existir sumario, incluso correspondería a la separación de sus funciones”, afirmó Venegas, quien pidió investigar si hubo autorización previa de Cancillería.

El parlamentario también acusó un posible daño a la imagen internacional de Chile. “Con sueldo del Estado y en el uso de la función de estar representando misiones diplomáticas, estarían haciendo esta campaña de descrédito contra la expresidenta”, agregó.

La ofensiva parlamentaria busca que Cancillería precise si los funcionarios actuaron a título personal o infringieron normas internas al pronunciarse sobre una candidatura vinculada a la política exterior chilena.

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