Alfonsina Urrejola hace historia para la boccia paralímpica de Chile

El Team Para Chile sigue sumando éxitos en torno a sus diversos especialistas, sumando durante los últimos días a la boccia.

Al respecto, Alfonsina Urrejola hizo historia al lograr el mejor resultado de algún representante nacional en alguna fecha de la World Cup de esta especialidad.

En Montreal, la deportista de 26 años alcanzó la final de la clase BC4 al superar a la alemana Anita Raguwaran, actual número 8 del mundo, en las semifinales.

Ya en la definición por el oro, enfrentó a la portuguesa Carla Oliveira, cuarta del escalafón planetario, quien terminó derrotándola por un ajustado 3-2, con lo que la chilena se quedó con la medalla de plata.

“Muy orgullosa por este logro. Fue algo muy trabajado desde el aspecto técnico, físico y mental. Fue un torneo de gran nivel, donde me enfrenté a las mejores del mundo y siempre competí con la convicción de conseguir la medalla”, señaló Alfonsina Urrejola tras la competencia.

Ahora, la también egresada de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile, continuará su preparación con miras al principal desafío de la temporada: los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026. “Seguimos enfocados como equipo en el objetivo principal, con entrenamiento técnico-táctico diario en el Centro de Entrenamiento Paralímpico, además de la preparación física para dejar a Chile en lo más alto posible”, concluyó de cara al torneo que se disputará en julio.