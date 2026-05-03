Met Gala 2026: a qué hora y cómo ver la alfombra roja EN VIVO en Chile de la gran noche de la moda mundial

La Met Gala 2026 se realizará este lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte, consolidándose como el evento de moda más influyente del mundo.

En esta edición, la gala estará marcada por la exposición “Costume Art”, una ambiciosa muestra que explora la relación entre moda y arte, bajo la idea de que el cuerpo vestido puede entenderse como un lienzo artístico.

La exhibición, curada por Andrew Bolton, abrirá sus puertas días después y promete reunir cerca de 400 piezas que recorren miles de años de historia.

El dress code de este año, “Fashion Is Art”, invita a las celebridades a apostar por atuendos conceptuales y arriesgados, inspirados en corrientes artísticas como el barroco, el surrealismo o el arte contemporáneo.

La gala contará con anfitriones de alto perfil como Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, quienes liderarán una noche que combina cultura, espectáculo y recaudación de fondos para el Costume Institute.

¿Cómo verlo en Chile?

Para quienes quieran seguir el evento desde Chile, la transmisión en vivo de la Mer Gala 2026 comenzará a las 18:00 horas (CLT), sin desfase respecto a Nueva York.

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La cobertura oficial estará a cargo de Vogue y se podrá ver gratuitamente a través de su sitio web, además de sus canales en YouTube y TikTok.

La emisión se centrará en la alfombra roja, el momento más esperado de la jornada, donde las celebridades exhiben sus looks. La conducción estará en manos de Ashley Graham, Cara Delevingne y La La Anthony, con Emma Chamberlain como corresponsal.

Como es tradición, la cena y las actividades dentro del museo serán privadas, por lo que la transmisión será la principal ventana para el público global.