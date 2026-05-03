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“El plan era que lo querían matar”: la fuerte acusación de Gianinna Maradona en medio del juicio por muerte de su padre

La hija de Diego Maradona aseguró que el entorno que rodeaba al exjugador priorizó intereses económicos por sobre su salud.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images / Laurence Griffiths

En medio del juicio que busca esclarecer las responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona, su hija Gianinna Maradona lanzó durísimas acusaciones contra el entorno médico, legal y empresarial que rodeó al exfutbolista en sus últimos días.

En concreto, Gianinna apuntó contra el abogado de su padre, Matías Morla: “El plan de Morla de que mi papá ya no esté más lo hizo perfecto haciendo lo de Sattvica (la empresa dueña de la marca Diego Maradona), pasándose todas las marcas para él y después dijo que eran para mis tías”, consignó Clarín.

“Él tenía el poder de tener a Maradona y hacía lo que lo que quería con ese poder. Y el plan era, yo no puedo pensarlo de manera correcta, que lo querían matar”, añadió.

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“A ellos no les servía que mi papá...”

No obstante, Gianinna responsabilizó por la muerte de su padre a Leopoldo Luque, neurocirujano y uno de los principales acusados. “Era la voz cantante, su médico de cabecera”, indicó.

Asimismo, extendió sus cuestionamientos al resto de los acusados: la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los coordinadores médicos Nancy Forlini y Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el médico clínico Pedro Di Spagna. “Para mí son todos responsables, algunos con mayor grado que otros”, sostuvo.

“A ellos no les servía que mi papá esté internado en un neuropsiquiátrico porque se le caían un montón de cosas a Morla. Entonces pensaban todo el tiempo en la parte económica, sin pensar en la salud de mi papá y por eso era la internación domiciliaria”, afirmó Gianinna.

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