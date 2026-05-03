Tonka Tomicic revela duro momento por enfermedad de su madre: “Pese a que esté con nosotros, no está”

Santiago

La animadora Tonka Tomicic compartió un íntimo testimonio sobre el estado de salud de su madre, Marija Petric, quien padece Alzheimer y vive actualmente en una residencia de adultos mayores.

En el programa “Only Friends”, la conductora fue consultada sobre su relación actual con su madre, instancia en la que respondió con honestidad: “No me reconoce, hace tiempo que ya no”.

La comunicadora profundizó en el impacto emocional que ha significado enfrentar esta enfermedad. “Uno hace un duelo, hace una pérdida. Pese a que esté con nosotros, no está, no está como mamá. Es duro, es súper difícil, es complejo”, expresó.

En esa misma línea, reflexionó sobre lo poco que se habla de estos procesos. “Asumimos enfermedades, pero hablamos un poco de enfermedades, de tiempos difíciles. Hablamos muy poco de la muerte acá, no estamos familiarizados con esa conversación”, señaló.

Además, destacó la importancia de expresar el dolor. “Esa presión que uno siente, yo creo que el no hablar, el guárdalo todo, no te ayuda mucho”, comentó.

Finalmente, dedicó palabras a la historia de vida de su madre. “Yo amo a mi mamá. Mi mamá con nosotras, con mi hermana, fue maravillosa, una mamá que lo pasó súper mal. Ella lo dejó todo por amor, se fue de su casa, de su país, de su pueblo, siguió el amor a un idioma desconocido sin familia, sin amigos. Es fuerte”.