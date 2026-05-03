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Reconocido youtuber confirma su salida de Canal 13 tras debut televisivo

El creador de contenido explicó que optó por seguir con su canal de YouTube por falta de tiempo y energía.

Verónica Villalobos

Reconocido youtuber confirma su salida de Canal 13 tras debut televisivo

Santiago

El youtuber Claudio Retamales sorprendió al anunciar su salida de Canal 13, a pocos meses de haber debutado con su programa “Chile en los ojos de Claux”.

El creador de contenido confirmó la decisión a través de sus redes sociales. “Finalmente amigos, no continúo en Canal”, señaló, explicando que optó por comunicarlo en un video ante la gran cantidad de mensajes recibidos.

Respecto a los motivos, detalló que la exigencia de ambos proyectos lo llevó a tomar una decisión. “Me di cuenta que a la larga, quizás no ahora, pero quizás en un futuro cercano, en la segunda temporada, iba a tener que parar sí o sí con mi canal de YouTube porque no me iba a dar el tiempo, ni tampoco la energía”, afirmó.

En esa línea, fue claro sobre su elección: “Es por eso que tuve que decidir si quería seguir en televisión o quería seguir con mi canal de YouTube (…) Es por eso que decidí seguir con mi canal”.

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El youtuber también descartó conflictos con la señal. “Hago este video para que no piensen que en Canal 13 me dijeron ‘no, no queremos seguir’, ni tampoco me trataron mal. Al contrario. Aprendí muchísimo (…) Me dejaron ser lo que soy yo, no me censuraron nada”, destacó.

Finalmente, reafirmó su decisión con un mensaje a sus seguidores: “Creo en mí y escojo seguir en lo que amo, que es YouTube”, agregando que continuará publicando contenido de manera regular en su canal.

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