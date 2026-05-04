Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados apoya urgencia a ley contra vínculo entre futbolistas y casas de apuestas

Los diputados de la Comisión de Deportes buscarán dar urgencia al proyecto de ley que prohíbe a futbolistas profesionales tener vínculos con casas de apuestas o ser la imagen de estas.

Roberto Arroyo y Patricio Briones son los principales impulsores de esta iniciativa, luego de que la Corte Suprema ratificara la ilegalidad de los operadores de apuestas online que no cuentan con una autorización expresa para funcionar en el país.

“Como deportista y diputado creo que no podemos tener una actividad que se dice profesional operando en vacíos legales o, peor aún, desafiando a la justicia”, comentó Briones al respecto.

Por su parte, Arroyo puntualizó en que, si bien existe una necesidad de regulación de las casas de apuestas, hay temas de mayor urgencia en la agenda política.

“Esta ley es importante, pero tenemos urgencias evidentes en seguridad, salud y empleo que impactan la vida de las personas. Es un avance necesario para el deporte, pero no podemos distraernos de lo urgente que hoy demanda la ciudadanía en las calles”, aseguró.

¿En qué consiste la ley contra las casas de apuestas?

El proyecto tiene como punto central la prohibición de los futbolistas profesionales de realizar publicidad a estos sitios de apuestas, así como implementar bases legales para la regularización y fiscalización de estos operadores.

Ambos diputados resaltaron que la importancia de esta iniciativa recae en que los deportistas dejen de “amparar” estas entidades ilegales dentro de Chile, proyectándolo en el fútbol joven.