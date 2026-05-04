El petróleo Brent se dispara un 5,8% y roza los 115 dólares tras nuevos ataques en el Golfo Pérsico

Este lunes, los mercados internacionales experimentaron una jornada de alta volatilidad donde el petróleo fue el protagonista indiscutido. El precio del barril de crudo Brent registró un aumento del 5,8%, alcanzando los 114,44 dólares. Este repunte es consecuencia directa del ataque de Irán a los Emiratos Árabes Unidos —aliados estratégicos de EE. UU.—, lo que representa la primera violación directa del alto el fuego vigente desde abril.

El estrecho de Ormuz: El cuello de botella global

La causa principal de este choque de precios es la inoperatividad del estrecho de Ormuz, una vía vital para el comercio energético mundial. El cierre de este paso por parte de Irán ha dejado a decenas de buques petroleros atrapados en el Golfo Pérsico, incapaces de entregar carga a sus clientes internacionales.

Para contrarrestar esta situación, la administración de Donald Trump anunció que Estados Unidos comenzaría a guiar barcos a través del estrecho. De hecho, el ejército estadounidense ya informó que dos buques mercantes con bandera de EE. UU. transitaron con éxito tras un operativo que incluyó el hundimiento de seis embarcaciones menores para establecer una “zona de seguridad reforzada”.

Impacto en la economía y el mercado bursátil

Aunque la esperanza de crecimiento corporativo mantenía a Wall Street en niveles récord, la presión del combustible empezó a pasar factura en sectores específicos:

Cruceros y Viajes: Empresas como Norwegian Cruise Line reportaron caídas de hasta el 8,6% , afectadas no solo por la logística, sino por el aumento en los costos del combustible y el temor de los clientes a viajar a Europa en este contexto bélico.

Empresas como Norwegian Cruise Line reportaron caídas de hasta el , afectadas no solo por la logística, sino por el aumento en los costos del combustible y el temor de los clientes a viajar a Europa en este contexto bélico. Mercado de Bonos: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años escaló al 4,43%, siguiendo el ritmo del crudo. Este incremento encarece directamente las hipotecas y préstamos para las familias, acumulando una presión inflacionaria que se siente con fuerza desde el inicio de las hostilidades, cuando el Brent cotizaba cerca de los 70 dólares.

A pesar de los ataques y la incertidumbre, analistas de Bank of America señalan que la resistencia del mercado bursátil se debe a que los beneficios empresariales siguen superando las expectativas, aunque el factor “combustible” sigue siendo la mayor amenaza para evitar un escenario económico catastrófico.