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Alerta en Los Ríos: brote de gripe aviar deja 137 cisnes de cuello negro fallecidos en santuario de la naturaleza

La autoridad local encendió las alarmas por los peligros de propagación en aves silvestres.

José Campillay

Alerta en Los Ríos: brote de gripe aviar deja 137 cisnes de cuello negro fallecidos en santuario de la naturaleza

La región de Los Ríos se encuentra bajo un estricto régimen de vigilancia epidemiológica tras confirmarse el fallecimiento de 137 cisnes de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter.

La emergencia, vinculada a un brote de influenza aviar, ha movilizado a los organismos técnicos para contener la propagación del virus en una de las reservas de biodiversidad más importantes del sur de Chile.

El episodio comenzó a gestarse hace aproximadamente 21 días, cuando el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ratificó el hallazgo del primer ejemplar positivo de la temporada en este ecosistema.

Desde entonces, se activó una alerta temprana preventiva por emergencia zoosanitaria, medida que busca coordinar acciones rápidas ante una patología que también ha mostrado actividad en otras zonas del país.

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En declaraciones recogidas por medios locales, el director regional (s) del SAG, Eduardo Monreal, entregó detalles sobre el estado actual de la contingencia.

“La cantidad de aves fallecidas alcanza los 137 ejemplares en el santuario, todos afectados por la enfermedad”, consignó el directivo, subrayando que cada caso está vinculado directamente al brote de gripe aviar.

Monreal aportó una perspectiva comparativa para dimensionar el fenómeno actual frente a crisis anteriores. Explicó que, si bien la pérdida de estos ejemplares es significativa, los números se mantienen distantes de la crisis vivida el año pasado.

En la misma línea, hay que recordar la situación en 2023 también fue de gravedad. La influenza aviar golpeó con mayor fuerza a la región, provocando la muerte de más de 500 aves silvestres.

Monitoreo urbano y rural

La preocupación de las autoridades no se limita solo al recinto del santuario. Recientemente, se reportó el retiro de un cisne de cuello negro en las inmediaciones del puente Pedro de Valdivia, en pleno radio urbano.

Tras los análisis de rigor, el ave arrojó un resultado positivo a la enfermedad, lo que refuerza la necesidad de mantener guardias activas.

El representante del SAG aseguró que “se continuará reforzando la vigilancia en la región”. Además, hizo un llamado urgente a la colaboración ciudadana para reportar de inmediato cualquier ave que presente síntomas o sea encontrada sin vida en espacios públicos.

Hasta el momento, el despliegue del Servicio ha logrado cubrir 66 predios en la zona mediante un catastro exhaustivo.

Según el balance oficial, a la fecha no se han registrado denuncias ni casos positivos en aves de traspatio, lo que sugiere que el brote se mantiene concentrado en la fauna silvestre. Las autoridades mantienen el monitoreo activo para evitar que el virus salte a la producción avícola local.

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