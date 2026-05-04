Tras años de ausencia, la Selección de fútbol de Brasil regresa en gloria y majestad al EA Sports FC 26, el videojuego más popular del ‘Deporte Rey’.

En el marco de la gamescom latam 2026, Electronic Arts y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) han sacudido la industria gamer al confirmar un nuevo acuerdo de colaboración.

Esta alianza, que además se extenderá por varios años, llega con ‘La Canarinha’ en una representación auténtica y completa, siguiendo la línea del simulador de fútbol que ha tenido que sortear más de algún lío de licencias.

Desde hace varias ediciones, los seguidores de la saga (anteriormente conocida simplemente como FIFA) habían manifestado su frustración al encontrarse con una ‘Verdeamarela’ muy limitada.

El país estaba compuesto mayoritariamente por jugadores genéricos y sin la indumentaria oficial debido a complicaciones en la gestión de derechos de imagen individuales y colectivos.

El acuerdo no se limita únicamente a la versión de consolas y PC; también abarca a EA SPORTS FC Mobile, asegurando que la identidad visual, los nombres reales de las estrellas y la mística del equipo brasileño estén presentes en todas las plataformas.

Jeff Sharma, vicepresidente de marca de EA SPORTS FC, subrayó la relevancia de este hito para la identidad del simulador: “El regreso de Brasil es un momento histórico para la franquicia”.

Por su parte, desde la CBF ven este convenio como un puente estratégico para conectar con las nuevas generaciones de aficionados y que puedan experimentan total realismo y autenticidad.

Según el organismo rector del fútbol brasileño, esta unión facilitará formas inéditas de interacción entre los hinchas y el equipo nacional, potenciando la marca de la Seleção en el ecosistema digital global.

¿Qué pueden esperar los jugadores?

Aunque los detalles específicos sobre modos de juego se irán actualizando según cada caso, se sabe que el ‘Scratch’ tendrá su indumentaria oficial (tanto de local como de visitante).

El escudo y la simbología también son un aspecto clave que potencian la imagen de Brasil en el interfaz del juego, llegando con elementos a espacios como Ultimate Team.

Además, contará con los rostros reales y escaneados de los jugadores, algo que emocionó a los fanáticos al verlos en el anuncio oficial, donde brillan figuras como Endrick, Casemiro y Vinicius Jr..