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VIDEO. “Le pegué con el corazón”: Alexis Sánchez y el gol para mantener con vida al Sevilla en “el lado más difícil” de su carrera

El delantero nacional apuntó al espíritu del equipo con tal de evitar que el club del Nervión pierda la categoría.

Carlos Madariaga

“Le pegué con el corazón”: Alexis Sánchez y el gol para mantener con vida al Sevilla en “el lado más difícil” de su carrera

“Le pegué con el corazón”: Alexis Sánchez y el gol para mantener con vida al Sevilla en “el lado más difícil” de su carrera / Europa Press Sports

Alexis Sánchez sacó a relucir toda su experiencia para aportar con el gol para la victoria del Sevilla ante la Real Sociedad, 1-0 que dejó al equipo fuera de la zona de descenso.

“En estas instancias, me gusta estar tranquilo en el campo para decidir bien las jugadas. Por algo me trajeron, tengo la experiencia. Todavía sigo demostrando. Me toca estar en el lado más difícil de mi carrera, pero el grupo está unido”, comentó en diálogo con el sitio oficial del elenco del Nervión, apuntando al espíritu de equipo para salir adelante.

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“El otro día vi a Suazo llorar en el camarín, un jugador como él siempre debe estar. Vine acá porque Sevilla es un club grande, no cualquiera juega acá. Hay que tener sangre y talento”, dijo Alexis Sánchez, quien luego, en charla con DAZN, destacó cómo ha ido afrontando el estar peleando por evitar el descenso.

Me está sirviendo para aprender otras cosas. El apoyo de la gente fue increíble. A mis compañeros los veo entregarse día a día. La tranquilidad nos va a llevar a ganar el próximo partido”, recalcó, con un visible chichón en su cara tras recibir un codazo, cuestión que pasó a segundo plano tras el gol que convirtió.

“A veces son cosas que salen automáticas, salí del offside, me encontré el espacio y le pegué con el corazón”, sentenció el “Niño Maravilla”.

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