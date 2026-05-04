¿Carreras de 3 años? Lo que se sabe del proyecto que busca reducir duración de la formación universitaria en Chile / VICTOR HUENANTE

Los diputados de la Bancada UDI integrantes de la comisión de Educación, Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann, sostuvieron este lunes una reunión clave con la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, para dar curso a la propuesta de reducir la duración de las carreras universitarias en Chile.

La iniciativa, que cuenta también con el respaldo de la jefa de bancada Flor Weisse, busca establecer una comisión asesora ministerial que incluya a rectores, expertos y estudiantes para reestructurar las mallas curriculares actuales.

El modelo OCDE como referente

El objetivo central de la propuesta es transitar hacia un estándar internacional similar al de la OCDE, donde la formación de pregrado se estructura en ciclos más breves, de entre tres y cuatro años. Bajo este esquema, la especialización se trasladaría a etapas posteriores y voluntarias, como magísteres y postgrados, permitiendo una inserción laboral más temprana.

Al respecto, la subsecretaria Valdés manifestó que el Mineduc ya ha extendido una invitación a las instituciones de educación superior para que revisen su oferta académica. “Tenemos la inquietud de que los programas académicos y de formación no están respondiendo a las necesidades que la sociedad hoy demanda”, enfatizó la autoridad.

Impacto laboral y económico

El debate no solo se centra en lo académico, sino también en la eficiencia del sistema y la realidad del mercado:

Carencia de empleo: El diputado Ricardo Neumann destacó que el 16% de los jóvenes menores de 30 años con título profesional están desempleados , argumentando que esto evidencia una desconexión entre el “cartón universitario” y las necesidades del mundo del trabajo.

El diputado Ricardo Neumann destacó que el , argumentando que esto evidencia una desconexión entre el “cartón universitario” y las necesidades del mundo del trabajo. Alivio financiero: Los parlamentarios subrayaron que acortar las carreras es una “necesidad urgente” para reducir la carga económica de las familias de clase media.

Los parlamentarios subrayaron que acortar las carreras es una “necesidad urgente” para reducir la carga económica de las familias de clase media. Eficiencia estatal: La medida también permitiría optimizar los recursos que el Estado destina a políticas públicas como la gratuidad, becas y créditos, los cuales se ven tensionados por la actual extensión de los programas.

“Acortar las carreras no es un lujo, sino que una necesidad”, sentenció el presidente de la comisión de Educación, Sergio Bobadilla, valorando la disposición del Ejecutivo para abordar este cambio de forma integral.