La Roja aguarda con atención: definen fechas para los sorteos de los Mundiales Sub 17 / Richard Ramirez - Comunicaciones FFCh

La selección chilena femenina sub 17 consiguió ayer domingo su clasificación a las semifinales del Sudamericano de la categoría.

Pese a tener mejor diferencia de gol en su grupo, terminaron avanzando en el segundo lugar, cuestión que las emparejó con Brasil en la ronda de los cuatro mejores donde, de caer, tendrá un partido más en el cual tendrían que jugarse la clasificación al Mundial.

De concretar su paso a la cita planetaria juvenil, tendrán pasaje para Marruecos, sede del torneo.

Al respecto, FIFA confirmó la fecha en que se desarrollará el sorteo de los grupos tanto para el Mundial Femenino Sub 17 como el Masculino, con Qatar ratificado como país organizador más allá de las contigencias que aún afectan a la zona.

El ente rector del fútbol mundial oficializó que el evento se realizará el jueves 21 de mayo, instancia en la cual La Roja masculina conocerá a sus rivales y a la cual aspira sumarse el plantel nacional femenino sub 17.