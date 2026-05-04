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Paulo Díaz extiende su mal presente en River Plate: superará el mes sin jugar en el cuadro “millonario”

A la falta de confianza de Eduardo Coudet, ahora el central chileno sufre una lesión que lo dejará al margen de los próximos duelos del club.

Carlos Madariaga

Paulo Díaz extiende su mal presente en River Plate: superará el mes sin jugar en el cuadro “millonario”

Paulo Díaz extiende su mal presente en River Plate: superará el mes sin jugar en el cuadro “millonario” / SOPA Images

Paulo Díaz no vive un presente feliz en River Plate, donde paulatinamente ha ido perdiendo terreno.

El central nacional no juega desde el 9 de abril, cuando jugó seis minutos en la visita a Blooming por la Copa Sudamericana.

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Eso sí, al margen de no tener la confianza de Eduardo Coudet, ahora se suman problemas físicos para el ex Colo Colo.

Según lo informado por diversos medios trasandinos, Paulo Díaz sufrió un desgarro en el recto anterior izquierdo, cuestión que ya lo había dejado fuera de la citación contra Atlético Tucumán.

Con esto, el zaguero nacional estaría tres semanas fuera de las canchas, lo que al menos lo dejaría fuera del choque ante Carabobo por Copa Sudamericana y de la llave por los playoffs del Torneo de Apertura, donde River Plate se medirá ante San Lorenzo.

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