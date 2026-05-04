Gobierno ingresa proyecto de salario mínimo: propone alza inicial de 1,4%
Hacienda optó por dividir el reajuste nominal del 4% en dos etapas, vinculando los incrementos directamente a la variación acumulada del IPC
El Gobierno ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para fijar el salario mínimo, introduciendo un cambio en la estrategia originalmente anunciada.
Si bien se esperaba una propuesta única del 4% nominal, el Ministerio de Hacienda decidió dividir el alza en dos etapas, basándose estrictamente en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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Las etapas del reajuste
De acuerdo con el documento, el proceso de incremento se desarrollará de la siguiente manera:
- Primer tramo (2026): El sueldo mínimo subirá de los $539.000 actuales a $546.546. Este incremento del 1,4% corresponde a la variación acumulada del IPC entre enero y marzo de 2026.
- Segundo tramo (enero 2027): Se aplicará un nuevo reajuste conforme a la inflación acumulada entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2026. Según las proyecciones del Banco Central, esta segunda alza podría alcanzar el 2,6%.
Proyecciones a largo plazo
El proyecto no solo fija los montos inmediatos, sino que establece una hoja de ruta para la próxima administración del beneficio. Se estipula que, a más tardar en junio de 2027, el Presidente de la República deberá enviar un nuevo proyecto de ley al Congreso para proponer reajustes al ingreso mínimo, la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar.
Para dicha propuesta, el Ejecutivo deberá consultar las sugerencias del Consejo Superior Laboral, buscando que las nuevas cifras comiencen a regir a partir del 1 de julio de 2027. Con esto, el Gobierno busca dar estabilidad al poder de compra de los hogares frente a las fluctuaciones económicas previstas para este periodo legislativo.
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