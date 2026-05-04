Gobierno ingresa proyecto de salario mínimo: propone alza inicial de 1,4%

El Gobierno ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para fijar el salario mínimo, introduciendo un cambio en la estrategia originalmente anunciada.

Si bien se esperaba una propuesta única del 4% nominal, el Ministerio de Hacienda decidió dividir el alza en dos etapas, basándose estrictamente en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las etapas del reajuste

De acuerdo con el documento, el proceso de incremento se desarrollará de la siguiente manera:

Primer tramo (2026): El sueldo mínimo subirá de los $539.000 actuales a $546.546 . Este incremento del 1,4% corresponde a la variación acumulada del IPC entre enero y marzo de 2026.

El sueldo mínimo subirá de los $539.000 actuales a . Este incremento del corresponde a la variación acumulada del IPC entre enero y marzo de 2026. Segundo tramo (enero 2027): Se aplicará un nuevo reajuste conforme a la inflación acumulada entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2026. Según las proyecciones del Banco Central, esta segunda alza podría alcanzar el 2,6%.

Proyecciones a largo plazo

El proyecto no solo fija los montos inmediatos, sino que establece una hoja de ruta para la próxima administración del beneficio. Se estipula que, a más tardar en junio de 2027, el Presidente de la República deberá enviar un nuevo proyecto de ley al Congreso para proponer reajustes al ingreso mínimo, la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar.

Para dicha propuesta, el Ejecutivo deberá consultar las sugerencias del Consejo Superior Laboral, buscando que las nuevas cifras comiencen a regir a partir del 1 de julio de 2027. Con esto, el Gobierno busca dar estabilidad al poder de compra de los hogares frente a las fluctuaciones económicas previstas para este periodo legislativo.