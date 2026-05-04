Comenzó el depósito de “bono clave” de $81 mil: Consulta con tu RUT si puedes obtener el dinero del beneficio en Chile / GABRIEL RAMOS

Con la llegada de mayo, se activa la entrega del Bono Invierno 2026, un beneficio económico de $81.257 que se paga por una sola vez.

El monto se deposita de forma automática a quienes cumplan con los requisitos, junto a la jubilación del mes en curso.

Para acceder al aporte, los beneficiarios deben tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026 y recibir una pensión cuyo monto sea inferior o igual a $231.440,35.

¿Quiénes reciben el pago del Bono Invierno 2026 en Chile?

El beneficio está dirigido a pensionados del IPS, ISL, Capredena, Dipreca y mutualidades de empleadores. También incluye a los beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), quienes tienen derecho al bono incluso si el monto de su PGU supera el límite de la pensión mínima mencionada.

De igual forma, califican pensionados de AFP que perciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal o quienes reciban aportes bajo leyes especiales de reparación. Es importante recalcar que quedan excluidos quienes reciban más de una pensión si la suma de estas supera el tope legal.

Bono Invierno 2026: Revisa con tu RUT si te corresponde

ChileAtiende tiene disponible una herramienta de consulta rápida para que los usuarios no tengan que realizar trámites presenciales. Para saber si eres beneficiario, solo debes ingresar al portal oficial de consultas en línea (pinchando este enlace).

En la plataforma, basta con ingresar el RUT del pensionado y pulsar en el botón de consultar. El sistema indicará de inmediato si el pago está disponible y la fecha exacta en la que se hará efectivo el depósito.

Otras opciones son descargar la liquidación de pago mediante la ClaveÚnica, solicitar una videoatención con un ejecutivo de ChileAtiende o llamar al call center 101 (o al +56 44 236 20 00 desde el extranjero). De igual forma, es posible acudir presencialmente a cualquier sucursal de la red con la cédula de identidad vigente para realizar la consulta de manera directa.

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Otros detalles se pueden conocer en este link.