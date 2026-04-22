La lesión de Fernando de Paul instaló una problemática que en Colo Colo no esperaban asumir a principios de temporada: la necesidad de contar con un segundo arquero con experiencia que compita por el puesto.

Ahora, con la confirmación de que el “Tuto” estará como mínimo un par de meses fuera de las canchas tras pasar por quirófano, será el turno de Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira de disputar el arco, pese a la inexperiencia que ambos tienen en el profesionalismo.

Para saber más sobre los noveles guardametas albos, ADN Deportes se puso en contacto con Jorge Martínez, expreparador de arqueros del “Cacique”, quien aseguró que ambos están preparados para asumir el desafío.

“Para mí, que me tocó tenerlos a ambos en el primer equipo, son dos arqueros que tienen tremenda proyección y me parece que estamos ante la presencia de los futuros porteros del arco del ‘Cacique’”, afirmó el exayudante de Gustavo Quinteros y Jorge Almirón.

El destacado profesional comparó lo que vive actualmente su exclub con lo que hizo años atrás Universidad Católica. “Hay que destacar lo que está haciendo Colo Colo al asumir esa responsabilidad, tal como lo hizo en su momento la UC, apostando por su cantera con Thomas Gillier y Vicente Bernedo”, señaló.

Además, confesó que no iría inmediatamente por un portero de renombre para suplir la baja de De Paul. “De mi parte, me parece un poco apresurado ir por un arquero sin antes verlos jugar y evaluar su desempeño en una seguidilla de partidos. Ahí habrá que tomar decisiones e ir por un arquero, si es que Colo Colo lo necesita”, cerró Martínez.